13. Mai 2023

UNKEL – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel

Donnerstagnachmittag, 11. Mai 2023, gegen 17:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel, ein silber/grauer Ford Mondeo, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. An dem beschädigten PKW konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden, weshalb von einem blauen PKW als unfallverursachendes Fahrzeug ausgegangen wird. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Quelle: Polizei