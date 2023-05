Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Friede den Maulwürfen“: Sigrid Tinz liest am 24. Mai

Maulwürfe, Löwenzahn oder Giersch – manche Tier- und Pflanzenarten sind oft im eigenen Garten nicht gern gesehen. Mit ihrem Buch „Friede den Maulwürfen“ eröffnet Sigrid Tinz einen neuen Blickwinkel auf diese eher ungeliebten Arten. Gemeinsam mit der Regionalgruppe Koblenz-Neuwied des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt die StadtBibliothek am Mittwoch, 24. Mai, um 18.30 Uhr alle Interessierten zu einer Lesung der Autorin ein.

„Friede den Maulwürfen“ ist ein Gartenbuch, in dem Tinz ungewöhnliche Gartenexperten zu Wort kommen lässt. Denn der Geoökologin ist es wichtig, ökologische Zusammenhänge zu vermitteln und Lebensräume der heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu fördern und zu schützen. In ihrem Buch zeigt sie die unterschiedlichen Rollen der vermeintlich schädlichen Arten im Ökosystem auf. Auch wenn diese Erkenntnisse die Plagegeister sicherlich nicht in jedem Fall sympathischer machen, hilft es, besser mit ihnen umzugehen.

Der Eintritt für die Veranstaltung in der StadtBibliothek Neuwied im Historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, ist frei.