Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Leseprojektwoche „Lesen macht Spaß“ mit Autorenlesung und Lesewettbewerb

Eine Woche lang vom 24. bis 28. April 2023 stand der Unterricht der Grundschule Weyerbusch unter dem großen Motto „Lesen macht Spaß“. Die Schulleitung und das Kollegium hatten sich zu Beginn des Schuljahres vorgenommen, eine Projektwoche zum Thema Lesen durchzuführen und boten vielfältige Angebote, die den Schülerinnen und Schülern das Lesen schmackhaft machte.

In der Klassenstufe 1 führte das Bilderbuch „Das kleine Wir“ durch ein Literaturprojekt mit szenischem Spiel und einem Bilderbuchkino am Smartboard. Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassenstufe schrieben und illustrierten mit Kreativität ihr eigenes digitales Buch zum Thema Bauernhof und lernten nebenbei noch eine Menge im Umgang mit dem Tablet und der App „Book-Creator“. Eine Schnitzeljagd und der Besuch der Bücherei in Altenkirchen standen ebenso auf dem Programm.

Die Klasse 3a las die Geschichte „Das Vamperl“ und stellte Szenen der Handlung kreativ in Schuhkartons um. Der Besuch des Bilderbuchmuseums in Hennef mit der Teilnahme an einem Workshop zum Buchbinden bildete den Abschluss der Woche. Rund um das Thema Märchen drehte sich alles bei den Schülerinnen und Schülern der Klasse 3b. So konnten Märchen mit Musikinstrumenten verklanglicht und durch Rätsel zugeordnet werden, aber auch Märchen aus anderen Ländern wurden vorgestellt.

Die Klasse 4a las die Lektüre „Oskar unter Verdacht“, bastelte die Hauptfigur und gestaltete kreative, individuelle Leserollen. Daneben durften die Schüler*innen ihr detektivisches Feingespür unter Beweis stellen und zahlreiche Rätsel lösen. Gemeinsam mit der Parallelklasse erlebten sie zudem eine spannende Lesenacht, in der so lange gelesen werden konnte, bis die Augen zufielen. In der Klasse 4b drehte sich in dieser Woche außerdem alles um das Thema Piraten. Die Schülerinnen und Schüler vertonten Piratengeschichten, begaben sich auf eine Schatzsuche in der Umgebung der Schule und führten einen „Buchslam“ durch.

Zusätzlich erlebten alle Schülerinnen und Schüler am 26. April 2023 eine Autorenlesung mit der Kinderbuchautorin Meike Haas. In insgesamt drei Lesungen stellte die Autorin zwei ihrer Bücher vor: „Der wundersame Weltraumzoo“ und „Schurkenstraße 7“. Mit viel Geschick verstand es Frau Haas, ihre junge Zuhörerschaft immer wieder aktiv in die Handlung der phantasievollen Thematik einzubeziehen. Natürlich beantwortete die Autorin zum Abschluss alle Fragen der Kinder zu ihrem Beruf und dem Prozess bis zur Fertigstellung eines Buches. Begeistert verließen die Kinder die Lesung mit einer von der Autorin selbst unterschriebenen und überreichten Autogrammkarte. Die Kosten wurden durch eine großzügige Spende des Fördervereins übernommen.

Am darauffolgenden Tag stand dann der schulinterne Lesewettbewerb auf dem Programm. In den Wochen zuvor wurde in allen Klassen fleißig gelesen und in einem Vorentscheid die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Klassen für den Schulwettbewerb ermittelt. Vor der Jury, die sich aus Vertretern des Schulelternbeirats: Herr Riebeth, des Fördervereins: Frau Michels, der Kindertagesstätten: Herr Humpel, der ehemaligen GTS-Koordinatorin: Frau Hergesell und der Rektorin: Frau Gille zusammensetzte, lasen die Schülerinnen und Schüler zunächst aus ihrem eigens mitgebrachten Buch vor. Anschließend durften sie ihr Können auch beim Vortragen eines ungeübten Textes unter Beweis stellen. Die Jury hatte an diesem Tag keine leichte Aufgabe, denn es galt unter den tollen Lesekindern die beste Vorleserin/den besten Vorleser der jeweiligen Klassenstufe zu ermitteln.

Die Siegerinnen und Sieger wurden von der gesamten Schulgemeinschaft während einer Siegerehrung gefeiert:

Klassenstufe 1: Jonathan Hanel (1. Platz), Nara Thiel (2. Platz), Jannes Knipp (3. Platz)

Klassenstufe 2: Nick Riebeth (1. Platz), Emily Lysson (2. Platz), Daniel Niklaus (3. Platz)

Klassenstufe 3: Mila-Sophie Jerkovic (1. Platz), Alisha Kobert (2. Platz)

Klassenstufe 4: Liam Buchholz (1. Platz), Marilou Fischer (2. Platz)

Ein ganz besonderer Dank galt der Konrektorin, Frau Leiendecker, für die vorbereitende Organisation und herzliche Moderation während der Durchführung des Lesewettbewerbs. Ebenso bedankt sich die Schule herzlich beim Förderverein, der die Buchgutscheine und die Beschriftung der Wanderpokale finanziert.

Foto: Die stolzen Siegerinnen und Sieger des Vorlesewettbewerbs gemeinsam mit Rektorin Anke Gille (links), Schulelternsprecher Klaus Riebeth (Mitte) und Konrektorin Nadine Leiendecker (rechts).