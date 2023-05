Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Kopernikus-Gymnasium Wissen rockt den Vorrundenentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ Leichtathletik in Dierdorf

Mit einer außergewöhnlich überzeugenden und leidenschaftlichen Teamleistung sicherten sich die WK III (2008-2011) Mädchenmannschaft und die WK II (2006-2009) Jungenmannschaft des Kopernikus-Gymnasium mit den beiden Betreuern Anke Langenbrink und Thomas Heck den Sieg in den entsprechenden Altersklassen im Dierdorfer Stadion.

Das Erfolgsteam WK III Mädchen: Linney Igbojugha, Lena Schmidt, Mia Münch, Mathilda Schneider, Leni Becher, Lucy Muth, Nele Walkenbach, Ida Wagner, Marlene Höch, Livia Wald, Alina Hoffmann, Paulina Neff.

Das Erfolgsteam WK III Mädchen: Jona Reuber, Steffen Walkenbach, Moritz Pickard, Johann Höch, Leo Hassel, Max Weidenbruch, Elias Prediker, Florian Huber, Moritz Reuber, Henry Rogalski, Moritz Neuhaus, Ben Grunwald, Leander Schneider, Matteo Neuhaus, Nico Thiessen, Meik Willer, David Sui.

Hochmotiviert aber auch voller gespannter Erwartung fieberten die aus aktiven Leichtathleten des VFB Wissen und leichtathletischen Novizen zusammengewürfelten Schulteams dem ersten Auftritt nach Corona auf Schulwettbewerbsebene entgegen. Unter dem Motto „Was geht, das geht!“ sollte insbesondere für die Neulinge ein Hineinschnuppern in diese Facette des Schullebens als Basis für zukünftige Teilnahmen gelegt werden. Dabei spielen die Motivation und der Teamgeist eine besondere Rolle. Die erfahrenen Vereinssportler nahmen die anderen Teammitglieder wie selbstverständlich unter ihre Fittiche und halfen, wo es erforderlich war, mit Rat und Tat. Auch die zusammen mit angereiste und ebenfalls erfolgreich angetretene Marion-Dönhoff-Realschule-plus Wissen stellte uneigennützig ihre Wettkampfausrüstung zur Verfügung, ein großes Dankeschön dafür!

Der Wettkampf stand für die Mannschaften des Kopernikus-Gymnasiums Wissen unter einem guten Stern, konnten doch zum einen die kurzfristigen Ausfälle am Tag vorher kompensiert werden und zum anderen war der Wettergott den Sportlern gewogen, blieb es doch die gesamte Veranstaltungsdauer über regenfrei. Mit toller Moral und hohem Einsatz wurde auch so manche bisherige Bestleistung zum Teil deutlich verbessert.

Fulminant starteten beide Mannschaften in den Wettkampf. Im WK III der Mädchen setzten Marlene Höch (4,49m), Mathilda Schneider (4,36m) und Linney Igbojugha (3,88m) beim Weitsprung eine erste Duftmarke in Richtung Titelgewinn. Das WK II Team der Jungen war im Speerwurf direkt der Maßstab für die anderen Teams, setzten sie sich durch Johann Höch (39,96m), Steffen Walkenbach (39,39m) und Max Weidenbruch (28,80m) direkt unangefochten an die Spitze. Die deutliche Führung bauten dann Steffen Walkenbach (11,48sec), Florian Huber (11,54sec) und Johann Höch (11,58sec), die allesamt ihre jeweiligen Läufe gewannen, sowie im Weitsprung Jona Reuber (5,78), Johann Höch (5,58m) und Florian Huber (5,55m) weiter aus. Dies gelang auch den WK III Mädchen beim 75m-Lauf durch Ida Wagner (10,6sec), Livia Wald (11,1sec) und Mia Münch(12,4sec). Auch nach dem Kugelstoßen mit Marlene Höch (8,06m), Lucy Muth (7,59m) und Alina Hoffmann (5,52m) lagen die Kopernikus-Mädchen weiter in Führung. Im Ballwurf mit Nele Walkenbach (33,5m), Paulina Neef (15m) und Alina Hoffmann (13m) schmolz diese ein wenig zusammen.

Im Hochsprung der Jungen zeigten die Kopernikus-Schüler mit folgenden Höhen, Jona Reuber (1,62m), Henry Rogalski (1,54m) und Leo Hassel (1,46m), ebenfalls eine vorzügliche Leistung. Das ihnen der Sieg so gut wie nicht mehr zu nehmen sein würde, demonstrierten Steffen Walkenbach (2:05,0min), Moritz Pickard (2:10,0min) und Moritz Reuber (2:26,0min) mit ihrem vorzüglichen Auftritt über 800m, bei dem die Konkurrenz chancenlos war. Die Mädchen hielten über 800m, Mathilda Schneider (2:48,4min), Lucy Muth (2:56,2min) und Lena Schmidt (3:41,6min), sowie im Hochsprung mit Marlene Höch (1,42m) und Linney Igbojugha (1,34m) Kurs auf Platz 1.

Die abschließenden Staffelläufe mussten dann die Entscheidung bringen. Über 4x75m der Mädchen setzten sich in beiden Läufen die Staffeln des Kopernikus-Gymnasiums Wissen (Staffel 1: Ida Wagner, Mathilda Schneider, Lucy Muth, Linney Igbojugha 42,4sec und Staffel 2: Leni Becher, Mia Münch, Lena Schmidt, Livia Wald 46,4sec) durch und sicherten sich damit souverän den ersten Platz mit insgesamt 6435 Punkten vor dem Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg (6240 Punkte) und der Marion-Dönhoff-Realschule-plus Wissen (5694 Punkte). Der letzte Wettbewerb des Tages waren den Jungen WK II über 4x100m vorbehalten. Ihren sehr guten Eindruck aus den vorherigen Disziplinen bestätigten die beiden Staffeln des Kopernikus-Gymnasiums Wissen mit ihren jeweiligen Laufsiegen (Staffel 1: Florian Huber, Moritz Reuber, Henry Rogalski, Leo Hassel 49,8 sec und Staffel 2: Max Weidenbruch, Moritz Pickard, Moritz Neuhaus, Ben Grunwald 52,8 sec). Damit gewannen sie mit insgesamt 7825 Punkten deutlich vor dem Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg (7217 Punkte) und der Konrad-Adenauer-Realschule-plus Asbach (6845 Punkte). Was für ein Erfolg für die Schulgemeinschaft des Kopernikus-Gymnasiums Wissen, mit großer Leidenschaft, exorbitanter Motivation und vorbildlichem Verhalten ist vieles möglich. (tho)