KREIS NEUWIED – Eine wunderbare Möglichkeit zur Präsentation und Information – 91 Aussteller, 1.300 angemeldete Schüler: „Fachkräfteallianz“ richtet am 26. Mai auf dem Neuwieder Luisenplatz die zweite „AusbildungsmessePlus“ aus

Der Markt hat sich gedreht. Komplett. Standen im Kreis Neuwied vor zehn Jahren noch 1165 gemeldete Bewerber 798 Ausbildungsstellen gegenüber, so sind es jetzt 634 Bewerber für 1.230 Stellen. Das sagen die Zahlen der Agentur für Arbeit. Die Folgen liegen nahe: Die Betriebe müssen sich proaktiv um ihren Nachwuchs bemühen, die jungen Leute haben beste Chancen, aber auch ein wenig die „Qual der Wahl“. Eine Ausbildungsmesse ist da die Gelegenheit, sich auf der einen Seite vielen potenziellen künftigen Mitarbeitern zu präsentieren und auf der anderen Seite, sich einen Überblick über das breite Angebot zu verschaffen, um eine Entscheidung treffen zu können.

Eine solche Messe veranstaltet die „Fachkräfteallianz“ am Freitag, 26. Mai, von 9 bis 16 Uhr mitten in Neuwied; auf dem Luisenplatz; im großen Stil. Nach der sehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben die Organisatoren in diesem Jahr – ohne Corona-Sorgen – mehr Zeit für die Organisation gehabt und das Ausmaß praktisch verdoppelt: 91 Aussteller – 21 Handwerks-, 55 IHK-Betriebe sowie 15 öffentliche Institutionen und Schulen – werden für sich werben. „Die Stände waren innerhalb von einer Woche ausgebucht“, berichtet IHK-Geschäftsführerin Kristina Kutting vom großen Interesse der Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben sich 14 Schulen mit rund 1300 Schülern angemeldet. Anders als noch 2022 wird die Messe aber bei der zweiten Auflage in den Nachmittag hinein ausgedehnt, sodass weitere Interessenten, zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern, ebenfalls die Gelegenheit haben, sich zu informieren.

„Der Kreis Neuwied ist wirtschaftlich stark und braucht sich hinter keiner anderen Region zu verstecken. Kein Schüler aus dem Kreis Neuwied muss für einen Ausbildungsplatz nach Bonn, Köln oder Frankfurt ziehen. Wir haben alles hier – vom Global Player bis zum Hidden Champion, aber vor allem den gesunden Mittelstand. Nutzen Sie die Chancen, sich über dieses tolle Angebot einen Überblick zu verschaffen“, appellierte Landrat Achim Hallerbach bei der Vorstellung. Er hat gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Einig die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen. Einig betonte ebenfalls, dass „alle namhaften Firmen aus Kreis und Stadt“ bei der Messe vertreten sein werden und er „sehr zuversichtlich“ ist, dass in der Innenstadt viel Publikum zusammenkommen wird.

Für die Arbeitsagentur führte Amelie Enderle aus, dass die Messe „eine wunderbare Möglichkeit“ sei, zu zeigen, dass es „nicht nur den einen Beruf“ gebe. Sie forderte die jungen Leute auf, auch Kompromisse zu machen. Ähnlich warb Kristina Kutting (IHK) für die Vorteile der dualen Ausbildung. Viele Schüler seien derzeit orientierungslos, war sie sich mit Jens Fierdermann von der Handwerkskammer Koblenz einig, der darauf hinwies, dass es in Pandemiezeiten kaum Praktikumsmöglichkeiten gab. „Die Messe ist eine tolle Chance, sich mit den Berufen vertraut zu machen. Wir werden den jungen Menschen dabei nichts vormachen, sondern transparent sein und ihnen einfach die Möglichkeit geben, sich zu informieren“, versprach er.

Hintergrund: Die „Fachkräfteallianz Neuwied“ hat sich 2019 gebildet. In ihr arbeiten IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied, Handwerkskammer Koblenz, Agentur für Arbeit Neuwied, Jobcenters Neuwied, Neuwieder Kreis- und Stadtverwaltung, Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und WirtschaftsForums (WiFo) zusammen.

Foto: Laden gemeinsam zur großen AusbildungsmessePlus auf dem Neuwieder Luisenplatz ein: (v.l.) Nikolinka Georgieva (Hwk), Nesrin Uslu (Ausbildungsleiterin Kreisverwaltung), Oliver Kneip (Jobcenter), OB Jan Einig, Michael Braun (Kreishandwerkerschaft), Kristina Kutting (IHK), Jens Fiedermann (Hwk), Landrat Achim Hallerbach, Alexandra Rünz (Wirtschaftsförderung Stadt Neuwied), Amelie Enderle (Agentur für Arbeit) und Ralf Winn (Kreishandwerksmeister). Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Ulf Steffenfauseweh