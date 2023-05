Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

LEUZBACH – Traditionelles Leuzbacher Schützenfest zu Pfingsten 2023

Es steht wieder vor der Tür: Das Leuzbacher Volks- und Schützenfest 2023. Der Vorstand des Schützen Verein Leuzbach-Bergenhausen kann voller Freude berichten, dass das Programm des Vorjahres 1:1 für das Jahr 2023 übernommen wird. Die Neuerung, die der Verein, teilweise notgedrungen, durchführen musste, sind allesamt voll eingeschlagen. Die positive Resonanz nach dem Fest hat den Verein dazu bewegt, teilweise sogar längerfristige Vereinbarungen zu treffen.

Am späten Samstagnachmittag geht es zusammen mit dem Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Nistertal zum Ehrenmal zur Gefallenenehrung. Danach wird dem Ortsteil Bergenhausen ein Ständchen gebracht und die Jungmajestäten werden gekrönt.

Samstagabend wird die im vergangenen Jahr bestens angekommene Partyband „Frankenkracher“ das Zelt rocken und es wird die typische „Leuzbacher Schützenfest Stimmung“ aufkommen.

Sonntagmittag wird sich an der Residenz des Königspaares Alexandra I und Prinzgemahl Dirk getroffen und von dort aus geht es in den Leuzbacher Weg, wo sich um 14.00 Uhr die Gastvereine befinden. Zusammen mit den Musikkapellen kommt es zum feierlichen Festzug. Schon seit Jahren ist der Ehren-Spielmannszug der Feuerwehr Brandscheid dabei und in diesem Jahr zum zweiten Male dabei, der Musikverein Brunken. Diese beiden Musikvereine werden auch im Anschluss im Konzert die anwesenden Festbesucher unterhalten. Gegen Abend wird es zu dem nun schon seit Jahren durchgeführten „Königsschwoof“ kommen.

Montag steht der bekannte Leuzbacher Frühschoppen an. Der Höhepunkt ist natürlich das Schießen um die Königswürde. Wer wird der oder die Nachfolger – in von Königin Alexandra werden?

Damit auch den jüngsten Festbesuchern das Warten nicht zu lang wird, gibt es um 14.00 Uhr eine Kinderbelustigung.

Auch zum zweiten Male dabei ist das Orchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal. Im vergangenen Jahr hat das Orchester mit seinem breiten Repertoire es bestens verstanden, alle Frühschoppenbesucher in deren Bann zu ziehen. Auch in diesem Jahr werden die zirka 30 Musiker wieder alles geben, dass das Tanzbein kräftig geschwungen werden kann.

Eine Neuerung gibt es allerdings und das wird den Vergnügungspark betreffen. Die langjährige Partnerfamilie Jung aus Obernau hat aus Alters- und fehlenden Nachfolgegründen den Betrieb eingestellt. Der SV Leuzbach-Bergenhausen konnte aber die Firma Faber aus Siegburg gewinnen und wird auch – bei schönem Wetter – eine Hüpfburg aufstellen.

Auf dem Vorplatz wird neben dem bekannten Schausteller und der Imbissbude auch noch eine Hüpfburg sowie ein Eiswagen stehen, was beides natürlich wetterabhängig ist. Darüber hinaus wird auch das aus der Vergangenheit bekannte und bewährte Kellnerteam vertreten sein, das dafür sorgt, dass keine Kehle trocken bleibt. Alle freuen sich auf das Fest und der Verein freut sich über hoffentlich viele Besucher.

Im nächsten Jahr feiert der SV Leuzbach-Bergenhausen sein 100jähriges Bestehen. Hierfür laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Verein ist froh, dass er jetzt schon ein Highlight für nächstes Jahr bestätigen kann, und zwar ein Konzert des Heeresmusikkorps 300 der Bundeswehr für den 19. März 2024, das in der Wiedhalle in Neitersen stattfinden wird und zu Gunsten der ortsansässigen Hilfsorganisationen gedacht ist. (deu) (Vereinsbericht) Fotos: Archiv Bürgerkurier 2003