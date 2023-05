Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall an Bahnübergang in Steinebach (Sieg) – PKW überschlägt sich zweimal

Donnerstagnachmittag, 11. Mai 2023, befuhr eine 27-jährige PKW-Fahrerin gegen 17:00 Uhr die K 122 aus Richtung Malberg kommend in Fahrtrichtung Steinebach (Sieg). Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie nach Überqueren des Bahnübergangs die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich daraufhin zweimal überschlug und letztlich auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei