Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – 21-jähriger kommt bei Starkregen auf der BAB 3 von der Fahrbahn ab

Mittwochnachmittag, 10. Mai 2023, befuhr ein 21-jähriger mit seinem Seat Alhambra gegen 16.30 Uhr die BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, als er kurz vor der AS Neustadt/Wied, bei Starkregen und Aquaplaning ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn abkam, in die rechtsseitige Betonschutzwand prallte, bevor der PKW, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, zum Stehen kam. Der 21-jährige wurde, entgegen der ersten Meldung, nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei