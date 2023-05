Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Trunkenheitsfahrt in Wissen

Dienstagabend, 09. Mai 2023, teilte eine PKW-Fahrerin der Polizeiwache Wissen mit, dass ihr im Bereich Wissen-Köttingen ein in Schlangenlinien fahrender Renault aufgefallen sei, der ihr in der Folge auch die Vorfahrt genommen habe. Nachdem der Renault angehalten hatte, sprach die Frau die Fahrerin an und informierte gleichzeitig die Polizeiwache. Die Fahrerin des Renault setzte anschließend ihre Fahrt jedoch unbeirrt bis zu ihrer Wohnanschrift fort. Dort konnte die 63jährige Frau durch die hinzukommende Streife kontrolliert werden, wobei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Weiterhin erwartet sie ein Strafverfahren. Quelle: Polizei