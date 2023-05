Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht auf der L 251 in Linz am Rhein

Donnerstagvormittag, 11. Mai 2023, gegen 09:40 Uhr befuhr ein schwarzer Opel mit AW-Zulassung die L 251 aus Linz kommend in Fahrtrichtung St. Katharinen. Dabei überholte der Fahrzeugführer an einer unübersichtlichen Stelle trotz Gegenverkehrs im Überholverbot einen LKW. Bei dem riskanten Fahrmanöver kollidierte er seitlich mit dem LKW und gefährdete zudem eine entgegenkommende Fahrzeugführerin mit Kind, die die Strecke aus St. Katharinen in Richtung Linz befuhr. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund guter Zeugenangaben konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Leubsdorf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere die gefährdete Fahrzeugführerin ist bisher namentlich nicht bekannt und für das weitere Verfahren von immenser Bedeutung. Quelle: Polizei