Veröffentlicht am 11. Mai 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach

Dienstagmorgen, 09. Mai 2023, wurde ein geparkter Pkw am Kindergarten in der Straße Im Winkel durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei