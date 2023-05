Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bundesweiter Schwimmabzeichentag

Am Sonntag, 21. Mai 2023, findet der bundesweite Schwimmabzeichentag statt. Diesen veranstaltet die DLRG gemeinsam mit sämtlichen Schwimm- und Tauchvereinen, Wasserwacht, Schwimmmeistern und dem ASB. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Schwimmfähigkeit bei Kindern stark abgenommen hat. Da sich die Anzahl der Nichtschwimmer in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat, wurde sich das Ziel gesetzt, den verpassten Schwimmunterricht der letzten Jahre aufzuholen und so viele Kinder wie möglich zu sicheren Schwimmern zu machen.

Auch die DLRG Ortsgruppe Altenkirchen e.V. und die Mitarbeiter des Hallenbades Altenkirchen beteiligen sich gemeinsam am Schwimmabzeichentag und sind als Ansprechpartner mit qualifizierten Ausbildern am Sonntag, 21. Mai 2023, vor Ort, um an diesem Tag den Höhepunkt der bisherigen Schwimmausbildung mit der Abnahme von Schwimmabzeichen zu zelebrieren.

Als erstes dieser Abzeichen ist für Kinder das „Seepferdchen“ ein Anreiz, um sich gründlich mit dem Schwimmen zu beschäftigen. Als sichere Schwimmer gelten all jene, die das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze besitzen. Familien bietet dieser Tag am Wochenende eine tolle Möglichkeit für einen gemeinsamen Ausflug ins Schwimmbad.