Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Baustart an der Realschule plus in Wissen

An der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen ist fast so etwas wie Vorfreude zu verspüren: Vorfreude auf Baulärm, Einschränkungen und Improvisation. All das nimmt die Schulgemeinschaft gerne in Kauf, damit endlich das Atriumgebäude saniert werden kann. In dieser Woche fiel der Startschuss für das nächste große Schulbauprojekt im Kreis Altenkirchen. Nachdem die Arbeiten an der IGS Horhausen in wenigen Monaten beendet sein werden, nimmt der Landkreis weitere 6 Millionen Euro in die Hand, um sich dem 50 Jahre alte Gebäudetrakt der Realschule plus zu widmen.

Im Mittelpunkt der Baumaßnahmen steht dabei die energetische Generalsanierung. Die Handwerker werden sich um Dach, Fassade und Fenster kümmern sowie eine zentrale Lüftungsanlage einbauen. Ein Aufzug sorgt künftig für Barrierefreiheit über alle drei Geschosse. Auch Brandschutzmaßnahmen stehen auf dem Bauprogramm. Nach Abschluss der Arbeiten können die Räume so genutzt werden, wie es den Anforderungen der Schulbaurichtlinie entspricht. Gerade Kollegium und Verwaltungsmitarbeiterinnen können sich dann buchstäblich über ein ganz neues Arbeitsklima freuen.

Zum Abschluss der dreijährigen Planungs- und Vorbereitungszeit mit einem EU-weiten Vergabeverfahren für die Architekten- und Ingenieurleistungen war von Februar bis März dieses Jahres ein dickes Auftragspaket geschnürt worden. 16 Gewerke mit einem Volumen von 4,55 Millionen sind bereits „abgehakt“, die restlichen vier Gewerke sollen im Sommer vergeben werden. Es dürfte hinsichtlich des Kostenrahmens somit keine größeren Abweichungen mehr geben. Der beim Land beantragte Zuschuss beläuft sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhält der Kreis für die energetische Sanierung und den Einbau der neuen Lüftung ca. 965.000 Euro.

„Das Gesamtvolumen von 6 Millionen Euro zeugt einmal mehr davon, dass der Landkreis Altenkirchen bereit ist, für seine Schulen viel Geld in die Hand zu nehmen“, so der 1. Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus.

Joachim Bay vom Gebäudemanagement der Kreisverwaltung geht davon aus, dass die Arbeiten im Frühjahr bzw. Sommer 2024 abgeschlossen sein werden. Dann kann dieser Trakt endlich auch optisch mit dem Gebäude B mithalten, das bereits 2010 saniert und erweitert wurde.

Foto: Startschuss für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Realschule plus in Wissen (v.l.): Joachim Bay (Gebäudemanagement Kreisverwaltung), 1. Kreisbeigeordneter Tobias Gerhardus, Architektin Michaela Hassel, kommissarischer Schulleiter Sebastian Holl und Oliver Weber (Abteilungsleiter Bau und Umwelt der Kreisverwaltung). Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl