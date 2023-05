Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Nicht nur für Hobbits und Elben: Auenlandfest lockt Gäste ins Wisserland – Spiel und Spaß rund um den Auenlandweg zwischen Wissen und Mittelhof

Hier, wo die Wiesen fast grüner sind als rund um Beutelsend, wo die bewaldeten Hänge an das Nebelgebirge erinnern und die Sieg ein bisschen wie der Anduin aussieht – hier steigt am Sonntag, 4. Juni, ein großes Fest: Die Naturregion Sieg veranstaltet zusammen mit der Kreisverwaltung Altenkirchen und der Wisserland-Touristik e. V. das erste Auenlandfest am Auenlandweg zwischen Mittelhof und Wissen. Alle Hobbits, Elben, Zwerge, Menschen und (nette) Orks aus nah und fern sind eingeladen, am Wegesrand auf alte Bekannte zu treffen. Legolas, Gandalf, Gollum und Co. freuen sich den ganzen Tag über (von 11 bis 17 Uhr) auf viele Besucher in einer „sagenhaften“ Naturlandschaft.

Auch wenn das eigentliche Fest auf einer großen Wiese stattfindet, steht doch an diesem Tag der Auenlandweg selbst im Mittelpunkt: Der drei Kilometer lange Erlebnisweg der Naturregion Sieg nimmt in diesem Jahr an der Abstimmung zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Rubrik Tagestouren teil. Vor Ort kann also noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt werden. Bis zum 30. Juni läuft die Abstimmung, hierbei ist der Auenlandweg auf die Unterstützung aus ganz Mittelerde angewiesen (https://wandermagazin.de/wahlstudio).

Es ist dies ohnehin die beste Jahreszeit, um den wunderschönen Wanderweg kennenzulernen und ein großes Fest zu feiern. Denn wie sagte doch einst Sam zu Frodo an den Hängen des Schicksalsberges: „Erinnerst du dich noch ans Auenland, Frodo? Da wird bald Frühling sein. Alle Obstbäume stehen dann in voller Blüte. Und die Vögel bauen ihre Nester im Haselnussdickicht.“

Das Programm wird jedenfalls dem Motto gerecht: Kinder können im Rahmen einer Rallye das Auenland des AK-Landes erkunden, um 12.30 und 15.30 Uhr finden jeweils Hobbit-Hüpfwettbewerbe statt – und natürlich darf bei so einem Fest eine Kostümprämierung nicht fehlen. Auf die schönste Elbin oder auch den griesgrämigsten Zwerg warten attraktive Preise. Zudem wird um 14.30 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ der Kreisvolkshochschule Altenkirchen eine geführte Wanderung auf dem Auenlandweg angeboten. Und da die Veranstalter wissen, dass Hobbits immer dann extrem schlecht gelaunt sind, wenn sie Hunger haben, gibt es auf der Festwiese ein reichhaltiges Angebot an Getränken, Waffeln und Würstchen.

Noch einige wichtige Hinweise zur Anfahrt und zum Parken: Direkt an der Festwiese kann nicht geparkt werden. Am Startpunkt des Auenlandweges (Blickhausen) stehen nur zwei kleine Wanderer-Parkplätze zur Verfügung, wo nur wenige Autos Platz finden. Bitte auf keinen Fall an den engen und landwirtschaftlich genutzten Straßen rund um Blickhausen parken, Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus Mordor werden die Situation kontrollieren! Niemand möchte schließlich mit einem Nazgul darüber diskutieren, warum sein Auto abgeschleppt wurde.

Hier gibt es ausreichend Parkplätze:

– Wissen, Bahnhofstraße 2 (Parkdeck Regio-Bahnhof), ab dort dem gelb markiertem Zuweg in Richtung Frankenthal folgen, dann dem blau markierten Natursteig Sieg über die „Heubrücke“ als Zuweg folgen;

– Wissen, Frankenthal (Wander-Parkplatz an der B 62/Fußgängerbrücke „Heubrücke“), ab dort dem Natursteig Sieg folgen;

– Mittelhof, Betzdorfer Landstraße 1 (Parkplatz an der Zufahrt zum Quadenhof), ab dort bergauf der Kreisstraße über Hüngesberg bis Blickhausen zum Auenlandweg folgen;

– Wissen, Schlossstraße (Ortsmitte von Wissen-Schönstein), ab Schloss Schönstein dem Natursteig Sieg folgen.

Empfohlen wird die Anreise per Bahn bis zum Wanderbahnhof Wissen. Von dort aus führt ein Zuweg über Wissen-Frankenthal zum Natursteig Sieg und vorbei an Schloss Schönstein ebenfalls zur Festwiese. Foto-/Kartenmaterial: Naturregion Sieg