Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

RHEIN-WIED – Wir helfen, wo wir leben – Lions Club Rhein-Wied spendet Weihnachtsmarkterlös

Insgesamt 4.500 Euro hat der Lions Club Rhein-Wied an die Grundschule „Am blauen See“ in Vettelschoß sowie an das Projekt Bürgerpark in Unkel als Spende überreicht. Die Spendensumme wurde durch den Punschverkauf der Lions auf dem Weihnachtsmarkt des Little Britain Inn in Vettelschoß – Kalenborn erzielt. Mit der großzügigen Unterstützung der Inhaberfamilie Blackburn und der Firmen Rabenhorst und Pertzborn haben die Mitglieder des Clubs an den Adventswochenenden literweise Punsch und zahlreiche Tüten Lebkuchen an die Besucher des Weihnachtsmarktes verkauft. „Wir freuen uns sehr, dass wir so große Einnahmen durch unseren Einsatz erzielen konnten und nun Projekte unterstützen können, die die Jugend sowie das soziale Miteinander fördern“, so Siegfried Weber vom LC Rhein-Wied.

Über den Betrag in Höhe von 1.800 Euro freuen sich nun die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Grundschule in Vettelschoß. Mit diesem Betrag wird das Projekt Klasse 2000 finanziert, das das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung an Grundschulen ist. Die Kinder beschäftigen sich hier spielerisch und interaktiv mit den Themen Gesundheit und Ernährung sowie sozialen Themen wie Streitschlichtung und kritischem Denken. Damit stellt das Programm nach Auskunft der Schulleiterin Sarah Schöneberg einen guten Mehrwert zum herkömmlichen Unterricht dar. Frank Schmickler, Vizepräsident des LC Rhein-Wied, kennt das Konzept von Klasse 2000 seit Jahren: „Wir unterstützen schon seit geraumer Zeit eine Grundschule in Bad Hönningen und haben damit dort schon sehr viel erreicht. Deswegen übernehmen wir die Finanzierung des Programms hier in Vettelschoß aus voller Überzeugung und sehr gern.“

Mit 2.500 Euro unterstützt der LC Rhein-Wied den Ausbau des Bürgerparks in Unkel, der vom Verein Gemeinsam für Vielfalt e.V. ins Leben gerufen wurde. Auf dem Gelände des ehemaligen Freibads in Unkel entsteht eine spendenfinanzierte Begegnungsstätte für alle Bürger, die täglich geöffnet ist. Durch Begegnung der Kulturen und aller Generationen soll hier das gesellschaftliche Miteinander gestärkt werden. „Die Spende des Lions Clubs ist uns hochwillkommen und wird zu einem erheblichen Teil in den Ausbau unseres Skaterparks fließen“, führt Vorstandsmitglied René Rondot aus.