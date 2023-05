Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Premiere des neu gegründeten Vereins: Erstmalig fand die Jahreshauptversammlung der Kirmesgemeinschaft Niederfischbach e.V. statt

Laura Hombach eröffnete als erste Vorsitzende des neuen Vereins “Kirmesgemeinschaft Niederfischbach e.V.“ die Jahreshauptversammlung. Neben den Pflichtthemen, wie beispielsweise den Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer, stand der Bericht des Vorstands über die Vereinsarbeit 2022 im Mittelpunkt.

So berichteten die beiden Marktmeister, Markus Walkenbach und Alexander Grindel, von einer wirtschaftlichen erfolgreichen Kirmes 2022. Viele Gäste konnte man in Niederfischbach begrüßen, die ein tolles Event erlebten und positives Feedback gaben. Dennoch nahm man sich die Zeit auch kritisch zu reflektieren, was verbessert werden muss. Noch nie gab es, seit die Kirmesgemeinschaft e.V. bzw. zuvor die U.N.S die Kirmes für die Ortsgemeinde organisieren, so viele Besucher. Dies führte unweigerlich zu neuen Herausforderungen wie beispielsweise der Parkplatzsituation. Hier befindet man sich bereits in Gesprächen, um für dieses Jahr zusätzliche Parkmöglichkeiten für den Fall der Fälle anbieten zu können. Ebenso gilt es die Öffnungszeiten der Toilettenwagen sowie deren Beschilderung zu verbessern. „Die positiven Feedbacks aber auch die konstruktive Kritik von Bürger/innen wurde aufgenommen, um Lösungen anzubieten, damit auch 2023 eine erfolgreiche Kirmes in Niederfischbach stattfindet,“ so Walkenbach und Grindel.

Abermals ist die größte Sorge die Stromversorgung. Immerhin 1.600 Meter Kabel und 25 mobile Stromkästen werden für das Event benötigt. Doch nach Corona gibt es kaum noch Anbieter auf dem Markt, die eine Dienstleitung in diesem Bereich anbieten inkl. der benötigten Infrastruktur. Für 2023 zeichnet sich nochmals eine Lösung ab, die aber noch nicht in trockenen Tüchern ist. Ohne Strom keine Kirmes, so das kurze Fazit. Der Verein überlegt daher, wie man die Infrastruktur ggf. selbst vorhalten kann, indem beispielsweise Fördermittel für die Anschaffung geprüft werden. Mittelfristig lassen sich somit sogar Kosten reduzieren.

„Nun beginnt bereits die heiße Phase der organisatorischen Arbeit für die größte Straßenkirmes im Kreis Altenkirchen, die am dritten Augustwochenende 2023 stattfindet,“ erläutert abschließend Tim Kraft, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist.

Foto: Jahreshauptversammlung des noch jungen Vereins Kirmesgemeinschaft Niederfischbach