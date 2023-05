Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

RHEIN-WIED – Vorstand formiert sich neu und zeigt Aktivität

Der VdK-Ortsverbandstag Rhein-Wied fand unter Teilnahme vieler Mitglieder, ganz entgegen dem derzeitigen Trend statt. Während der Veranstaltung wurde der alte Vorstand entlastet und es konnte ein Neuer, bestehend aus nun mehr elf Personen gewählt werden. Sämtliche bisherigen Vorstandsmitglieder wurden für vier weitere Jahre bestätigt. Darüber hinaus konnten drei neue Beisitzer gewonnen werden. Der neue Vorstand freut sich auf die bevorstehende, gemeinsame Arbeit und hat sich bereits viel vorgenommen: 1x pro Monat Kaffeenachmittag, Vulkantour am 01. Juli 2023, Fahrt zur Vulkan-Brauerei, am 22. Juli 2023, Schiffstour am 20. August 2023 und noch vieles Mehr! Erich Baukelmann, stellvertretender Vorsitzender, nimmt die Anmeldungen unter 02631/9784890 entgegen.

Foto: (v.l.): Erich Baukelmann (Stellvertretender Vorsitzender), Christa Geiß (Kassiererin), Elke Illigens-Mehren (Schriftführerin), Dieter Kümpfel (Beisitzer), Otto Isaak (Beisitzer), Gertrud Haag (Frauenvertreterin). (oben v.l.): Michaela Seuser (Vorsitzende), Monika Lorenz (Beisitzerin), Marianne Wiebe (Beisitzerin)