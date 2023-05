Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – INGELBACH-BAHNHOF – Fachkräfte für technische Berufe aus Ruanda gewinnen

Der Fachkräftemangel stellt die Mehrzahl der Unternehmen vor große Herausforderungen. Er belastet allerdings nicht nur die Unternehmen selbst, sondern gefährdet auch die Umsetzung wichtiger Zukunftsaufgaben, beispielsweise Energiewende, Digitalisierung und Infrastrukturausbau. Neue Lösungswege müssen für die Gewinnung von Mitarbeitern gefunden werden und so setzen immer mehr Betriebe auf die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland.

Gemeinsam mit der Karl Georg GmbH lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen daher zum Workshop „Fachkräfte für technische Berufe aus Ruanda gewinnen“ am Mittwoch, 31. Mai, 16 Uhr ein. Die Veranstaltung findet auf dem Firmengelände in Ingelbach-Bahnhof statt. Der kostenfreie Workshop richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen aus der Metallbranche. Hauptreferent wird Reiner Rudolphi, Geschäftsführer der Rema Fertigungstechnik GmbH und Co-Founder des Fachkräftenetzwerks „zubee“, sein. Letzteres steht im Fokus der Veranstaltung: Über das Netzwerk, dessen Umsetzung und Idee aus der eigenen unternehmerischen Not von Rudolphi entstand, wurden bereits erfolgreich Fachkräfte und Auszubildende aus Ruanda für technische Berufe rekrutiert, zum Beispiel Metallbauer und Zerspanungsmechaniker.

Die Karl Georg GmbH beschäftigt seit letztem September ebenfalls eine Zerspanungsmechanikerin in Ausbildung aus Ruanda. Zwar wurde dafür nicht das Fachkräftenetzwerk „zubee“ genutzt, dennoch wird Personalleiter Michael Gulden an der Veranstaltung über die eigenen Rekrutierungserfahrungen berichten. Nach einem kurzen Impulsvortrag der Wirtschaftsförderung besteht im Anschluss bei einem Imbiss die Möglichkeit zum Austausch und Netzwerken.

Anmeldungen werden erbeten bis zum 24. Mai an Fides Lang von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, E-Mail: fides.lang@kreis-ak.de