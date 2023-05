Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

KRAAM – Aktiver Naturschutz für mehr Biodiversität in Kraam

Natur- und Umweltschutz ist nicht nur Sache von Behörden und Verbänden, sondern geschieht an vielen Stellen in Privatinitiative. Das zeigt einmal mehr ein aktuelles Beispiel aus Kraam (VG Altenkirchen-Flammersfeld). Die neuen Jagdpächter Hanna und Silvan Mundorf des Jagdbezirkes Mehren/Kraam/Giershausen/Ziegenhain haben in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft, Ben David Bay, ein Projekt gestartet, um einem Obstbaum- und Gehölzstreifen mehr Leben einzuhauchen: An mehreren Wochenenden traf sich das Paar unter anderem mit Jagdfreunden, um eine Vielzahl von Arbeiten anzugehen. Die Obstbäume wurden fachmännisch beschnitten und das Gehölz eingekürzt. Das hier angefallene Astmaterial wurde zum Anlegen einer Benjeshecke verwendet. Diese Art von Hecken bietet zahlreichen Vögeln sowie Hasen und anderem Niederwild Unterschlupf und Deckung, zudem Nist- und Brutmöglichkeiten.

Ortsansässige Landwirte übernahmen freundlicherweise die Herstellung eines Saatbettes für die Anlegung eines Blühstreifens entlang der Gehölzreihe. Hierbei handelt es sich um eine Blumenmischung von ein- und mehrjährigen Pflanzen, die einer Vielzahl von Insekten Nahrung bieten und nicht zuletzt auch eine Augenweide darstellen.

Ein großes Lob für den Einsatz kommt auch von der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung: „Ein herzlicher Dank an alle Mitwirkenden für ihr Engagement bei diesem tollen Projekt“, so Jessica Gelhausen. „Es zeigt einmal mehr, dass jeder einen kleinen Beitrag für den Naturschutz und den Erhalt der Artenvielfalt im Kreis leisten kann.“ Und selbstverständlich würde sich die Kreisverwaltung über jede Menge Nachahmer freuen. Fotos: privat/Thomas Bay