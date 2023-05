Veröffentlicht am 12. Mai 2023 von wwa

DIERDORF – Lana Horstmann und Martin Diedenhofen besuchen Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuwied

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD) und der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD) besuchten gemeinsam das Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuwied. Dort sprachen sie mit Krankenhausdirektor Bernd Wenig und Chefärztin Dr. Brigitte Pollitt über die Situation vor Ort. Neben der stationären Klinik betreiben die Johanniter auch eine Institutsambulanz sowie eine Tagesklinik. Darüber hinaus gibt es Standorte in Dieblich, Sinzig und Andernach sowie eine weitere Tagesklinik in Koblenz. Themen des Gesprächs waren die dauerhafte Sicherstellung der Versorgung von Patientinnen und Patienten und damit einhergehend die Situation der Pflegekräfte und der Fachkräftemangel. Die Zahl der zunehmend herausfordernden Patienten steige stetig, erklärten die Verantwortlichen. „Die psychiatrische Versorgung der Kinder- und Jugendlichen im nördlichen Rheinland-Pfalz ist enorm wichtig und wir nehmen einiges mit. Herzlichen Dank für den offenen und konstruktiven Austausch und die Arbeit vor Ort“, so die Abgeordneten abschließend.