Veröffentlicht am 11. Mai 2023 von wwa

NEUWIED – SPD-Arbeitskreis für Klima- und Umweltschutz informiert auf dem Luisenplatz

Der SPD-Arbeitskreis für Klima- und Umweltschutz informierte erneut über seine Arbeit auf dem Neuwieder Luisenplatz und freute sich über die Unterstützung von den Jusos aus dem Kreis Neuwied. Die Genossinnen und Genossen führten dabei zahlreiche konstruktive Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Aufklärung zum Thema Umweltverschmutzung durch das achtlose Entsorgen von Zigarettenkippen. In diesem Zusammenhang war auch die Neuwieder Clean-Up-Gruppe am Infostand anzutreffen und konnte für das wichtige Thema weiter sensibilisieren. Neben umweltpolitischen Themen konnten auch viele weitere Fragen gemeinsam mit Passantinnen und Passanten besprochen werden, so wurde bspw. auch die Schaffung von mehr sozialem und bezahlbarem Wohnraum thematisiert und wie dieser so nachhaltig wie möglich gestaltet sein kann. Die positiven Rückmeldungen von den Infostand-Besucherinnen und Besuchern, dass die Bemühungen um Information und Aufklärung „ein tolles Engagement“ sei, nehmen die Sozialdemokraten daher gerne zum Anlass, die behandelten Themenbereiche auch weiterhin zu unterstützen.