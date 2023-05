Veröffentlicht am 11. Mai 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Ehrenamtlicher Vorstand von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland hat sich konstituiert

In einer Klausurtagung am 8. und 9. Mai 2023 hat sich der ehrenamtliche Landesbezirksvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für den Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland in Mainz konstituiert.

Anke Schmeier aus Trier wurde einstimmig wieder zur Vorsitzenden für die nächsten vier Jahre gewählt und wird auch das siebenköpfige Präsidium leiten: „Es steht außer Frage, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Da wollen Arbeitgeber plötzlich das Streikrecht begrenzen. Dagegen werden wir uns wehren und für den Erhalt des Streikrechts, so wie wir es kennen und das im Grundgesetz verankert ist, kämpfen“, so die Vorsitzende, Anke Schmeier. Weitere Themen im Vorstand sollen u.a. der Krieg in der Ukraine, der Fachkräftemangel in Deutschland, gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen sein. „Dafür stehen wir als Gewerkschaft ein – dafür kämpfen wir“, sagt Schmeier abschließend.

ver.di wählt alle vier Jahre, im Rahmen der internen Organisationswahlen, alle ehrenamtlichen Gremien neu. In ver.di arbeiten ehrenamtliche und hauptamtliche Funktionärinnen und Funktionäre eng zusammen und treffen gemeinsam Entscheidungen über Inhalte, Ziele und Finanzen. Der Landesbezirksvorstand besteht aus ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern, die von den Fachbereichen und örtlichen Gliederungen entsandt und von der Landesbezirkskonferenz bestätigt wurden. Anke Schmeier ist als Landesbezirksvorstandsvorsitzende das ehrenamtliche Pendant des hauptamtlichen Landesbezirksleiters Michael Blug.