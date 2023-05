Veröffentlicht am 11. Mai 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendbildungsfahrt: An Pfingsten geht es nach Norden

Die Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen bieten zwei abwechslungsreiche Tage voller Erlebnisse am Pfingstwochenende für Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren an. Am Samstag, 27. Mai, geht es per Bus in die Hansestadt Bremen, Stadterkundung und abendlicher Show-Besuch inklusive. Übernachtet wird in der Jugendherberge Bispingen, um nach dem Frühstück in den Heidepark nach Soltau zu fahren. Der zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands ist mit einer Vielzahl an Fahrgeschäften wie Achter- und Wasserbahnen sowie einzigartigen Shows ein unterhaltsames Ziel. Die Kosten betragen 79 Euro pro Teilnehmer und beinhalten Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, Übernachtung mit Frühstück, ein gemeinsames Abendessen, Programm inklusive Eintrittsgeldern und Betreuung. Weitere Informationen und Anmeldungen zu dieser Jugendbildungsfahrt: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Izabela Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de