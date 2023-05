Veröffentlicht am 11. Mai 2023 von wwa

KIRCHEN – enerix Westerwald siedelt sich in Kirchen-Wehbach an – Ehemaliges Pitthan-Gelände wird neuer Nutzung zugeführt – Bürgermeister Andreas Hundhausen und Wirtschaftsförderer Tim Kraft begrüßen Unternehmen in Kirchen

„Wir freuen uns, dass ein wachsendes Unternehmen wie enerix Westerwald das ehemalige Pitthan-Gelände erworben hat und dort wieder Leben einkehren wird“, erklärte Andreas Hundhausen, Verbandsgemeindebürgermeister von Kirchen beim Ortstermin in Wehbach. Dem stimmten Tim Kraft als Leiter der Bauverwaltung und Wirtschaftsförderung sowie Ortsvorsteher Ulrich Haas bei.

Der Geschäftsführer von enerix Westerwald, Alan Hughes, berichtete, dass der Standort ideal sei, um den neuen Wirtschaftszweig “Wärmepumpen“ aufzubauen. „Wir beabsichtigen im Sommer mit circa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu starten. Somit wären wir weiterhin in Betzdorf mit dem Bereich Photovoltaik und in Kirchen-Wehbach mit den Segmenten Wärmepumpen sowie Elektroplanung gut aufgestellt.“

„In Zeiten der erneuerbaren Energien, und speziell, wenn man an die Diskussionen rund um die Heizungstechnik denkt, sehen wir eine Unternehmensansiedlung in diesem Bereich sehr positiv“, zeigte sich Andreas Hundhausen erfreut.

„In den nächsten Wochen werden die Bagger anrollen, um die in L-Steinen eingefassten Aufschüttungen zu entsorgen. Somit kann zukünftig diese Fläche auch genutzt werden im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans“, ergänzte Tim Kraft.

Abschließend freuten sich alle darauf, wenn es in Kirchen-Wehbach losgeht und der Umzug im Sommer abgeschlossen ist.

Foto: Freuen sich auf einen guten Start am Standort Wehbach (v.l.): Ortsvorsteher Ulrich Haas, Riccarda Vitt, Tim Kraft (beide Wirtschaftsförderung VG Kirchen), Alan Hughes, Nicole Hughes (beide enerix Westerwald) und VG-Bürgermeister Andreas Hundhausen.