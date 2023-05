Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht auf der B 42 in Unkel

Dienstagmittag, 09. Mai 2023, befanden sich zwei wartende Pkw auf der Abbiegespur der B 42 in Fahrtrichtung Innenstadt Unkel. Nach Angaben des 80-jährigen Geschädigten aus Dattenberg habe der wartende Pkw vor ihm plötzlich zurück gesetzt, seinen Pkw touchiert und sei dann weiter auf der B 42 in Richtung Bonn gefahren. Die Polizeiinspektion Linz hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei