Veröffentlicht am 10. Mai 2023

BAD HÖNNINGEN – Betrugsversuch – Falscher Polizeibeamter in Bad Hönningen

Montagvormittag, 08. Mai 2023, erhielt ein 60-jähriger Bewohner aus Bad Hönningen den Anruf eines Mannes, der sich als Beamter der Polizeiinspektion in Linz ausgab. Der Anrufer gab an, es habe eine Razzia in der Nachbarschaft gegeben, bei der Personen wegen Einbruchs festgenommen worden seien. Es gäbe Hinweise, dass auch bei dem Geschädigten eingebrochen werden sollte. Der Angerufene erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Es kam zu keinem Schadenseintritt. Quelle: Polizei