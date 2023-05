Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Rheinbrohl

Am frühen Mittwochmorgen, 10. Mai 2023, meldete sich ein 46-jähriger Mann bei der Polizei in Linz und teilte mit, dass er soeben in Rheinbrohl in der Vogtstraße gegen einen geparkten PKW gefahren sei. Der Mann stand, wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, merklich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei