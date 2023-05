Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

ENSPEL – „Westerwälder Chorfest 2023 im Stöffelpark“

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläum lädt der Chorverband Westerwald zum zweiten Westerwälder Chorfest ein, das am Samstag, 17. Juni 2023, ab 13.00 Uhr unter dem Motto „Singender Westerwald“ steht. Mit dem Stöffel-Park wurde wieder der optimale Austragungsort für dieses Festival gewählt. Mit dem ersten Chorfest 2019 wurde mit über 50 teilnehmenden Chören ein großes Chor- und Familienfest der Chorszene im Westerwald gefeiert.

Die Westerwälder Chöre werden sich im historischen Ambiente auf bis zu vier verschiedenen Bühnen präsentieren: der Open-Air-Bühne, in der historischen Werkstatt, im Museum Tertiärum und evtl. auf einer fahrbaren Bühne. Dabei wird die ganze Bandbreite des Westerwälder Chorlebens zu hören sein, freuen sich Alfred Labonte (Vorsitzender), Raimund Schäfer (Schatzmeister und Pressereferent) und Mario Siry (Verbandschorleiter).

„Die Idee zu diesen Chorfest wurde 2019 erfolgreich umgesetzt, direkt nach der erfolgreichen Durchführung schon verbunden mit dem Gedanken der Wiederholung. Mit dem Jubiläum bietet die Möglichkeit, dass sich die Chöre nach den Corona- Einschränkungen wieder begegnen und in den Austausch miteinander kommen“, führen die Verantwortlichen aus. Ausgeschrieben und eingeladen wurden alle Chöre im Chorverband Westerwald und viele Chöre meldeten bereits ihre Teilnahme – vom Kinderchor bis zum klassischen Kirchenchor, von Jung bis Alt, vom Männer-, über Frauen- bis zu Gemischten Chören und Ensembles. Genauso vielfältig wird das Repertoire sein, das die Chöre präsentieren werden: von Klassik bis Pop und Rock, sodass für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei sein wird.

Jeder Chor hat eine Bühnenzeit von 20 Minuten. Mario Siry als musikalisch Verantwortlicher „Ich werde wieder versuchen, die Chöre entsprechend ihrer Chorstärke den einzelnen Auftrittsorten zuzuordnen, so dass jeder Chor beste Rahmenbedingungen für seinen Auftritt hat. Die Hallen bieten eine gute Akustik und Platz für viele Zuhörer. Auch die überdachte Natur-Open-Air Bühne hat eine tolle Akustik.“ Ein solches Chorevent wird sicherlich wieder ein entsprechendes Zuschauerinteresse finden und mindestens 1.000 Zuhörer erhoffen sich die Veranstalter, denen sie ein ganz besonderes Chor- und Hörerlebnis versprechen und die zudem eingeladen sind, selbst bei verschiedenen Workshops mitzusingen. Darüber hinaus soll die neue Verbandshymne „Es schallt so schön im schönen Westerwald“ aus der Feder von Oliver Gies (Maybebop) aus vielen Kehlen erklingen.

Auch Chöre, die zahlenmäßig sich die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung nicht mehr zutrauen, bietet sich die Gelegenheit, in Kooperation mit anderen Chören eine Projekt-Chorgemeinschaft zu bilden. Die Naturbühne wird darüber hinaus für einige Workshops genutzt werden. Darüber hinaus wird für die Kinder auch ein Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken etc. angeboten. Die Verantwortlichen im Chorverband Westerwald unterstreichen, dass nicht nur Chormusikinteressierten eine einmalige Gelegenheit geboten werden soll, Chorgesang aller Chorgattungen zu genießen, sondern auch das Interesse von Noch-nicht-Choristen geweckt werden soll, sich diesem schönen Hobby zu nähern. Gerade nach den langen Corona-Einschränkungen möchte die Chorszene wieder Präsenz zeigen. Das Chorfest soll wieder zum einem Begegnungs- und Familienfest werden, bei dem man ein paar schöne Stunden im schönen und hochinteressanten Stöffelpark verbringen kann“. Die Veranstaltung des Chorverbandes Westerwald wird unterstützt von verschiedenen Sponsoren, vom Westerwaldkreis, dem Landesmusikrat Rheinland-Pfalz und dem Chorverband Rheinland-Pfalz.