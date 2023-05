Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

FREUSBURG – Bogenstraße und Burgstraße in Freusburg gesperrt

In der Zeit vom 22. bis 27. Mai finden weitere Baumaßnahmen in der Bogen- und Burgstraße in Freusburg statt. Zu diesem Zweck müssen die Straßen komplett gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke wird über den Wilhelminenweg und Auf der Hub/Johannesstraße von und nach Kirchen ausgeschildert. Die Straße „In der Burbach“ wird in Fahrrichtung B62 als Einbahnstraße befahrbar sein.

Nach dem täglichen Arbeitsschluss gegen 17.00 Uhr bis zum Beginn der Bauarbeiten am nächsten Morgen um 8.00 Uhr kann der Fahrzeugverkehr den genannten Bereich normal befahren. Die Baugruben werden in der Zeit mit Stahlplatten abgedeckt. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.