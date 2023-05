Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – IQ-Netzwerk kann dank Landesförderung auch in Zukunft ausländische Fachkräfte unterstützen

„Ich freue mich, dass der Fortbestand des IQ-Netzwerks in Rheinland-Pfalz gesichert ist. Über das inländische Fachkräftepotential allein werden wir unsere künftigen Fachkräftebedarfe nicht decken können. Die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sind allerdings mit einigen Hürden verbunden. Deshalb brauchen wir gute Unterstützungsstrukturen für die Fachkräfte selbst, aber auch für die Unternehmen. Genau hier kommt dem IQ-Netzwerk eine wichtige Rolle zu“, erklärte Arbeits- und Transformationsminister Alexander Schweitzer in Mainz.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) unterstützt bundesweit durch Beratungen und Qualifizierungen bei der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen sowie durch Beratungen bei arbeits- und sozialrechtlichen Themen. Bislang war das IQ-Programm vollständig aus ESF- und Bundesmitteln finanziert worden. Durch eine Umstellung der Bundesförderung war die Fortführung des Angebots jedoch zuletzt offen gewesen. „Ich bin daher sehr froh darüber, dass wir diese wichtigen Strukturen dank der unbürokratischen Zusammenarbeit von fünf Landesministerien und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit erhalten können“, so Schweitzer. Allein das Land stelle hierfür knapp 780.000 Euro zur Verfügung.

„Ob wir eine dem großen Bedarf entsprechende Zahl an Fachkräften aus dem Ausland gewinnen können, hängt maßgeblich davon ab, wie gut der gesamte Einwanderungs- und Anerkennungsprozess strukturiert ist und wie nachvollziehbar er für Fachkräfte und Arbeitgeber kommuniziert wird. Genau hier setzt das IQ-Netzwerk mit seinem Angebot an“, erläuterte Schweitzer die Bedeutung des IQ-Netzwerks für die Fachkräftegewinnung. So sei die durch das IQ-Netzwerk entstandene Struktur an Beratungs- und Qualifizierungsnetzwerken zu einer tragenden Säule insbesondere bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse geworden. Für dieses langjährige Engagement danke er allen Beteiligten herzlich, so Schweitzer.

Dem Land sei es wichtig gewesen, dass die vom Bund geförderten Projekte ihr gutes Angebot fortsetzen könnten. Die Bewilligungsbescheide für die Landesförderung werden jetzt an drei IQ-Projekte in Rheinland-Pfalz versendet. Beteiligt an dieser Förderung sind neben dem Arbeitsministerium das Wirtschafts-, das Bildungs-, das Integrations- und das Gesundheitsministerium. Eine weitere Förderung von Projekten der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung erfolgt durch die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Rheinland-Pfalz-Saarland.