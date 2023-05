Veröffentlicht am 10. Mai 2023 von wwa

ROMMERSDORF – Rommersdorf-Komplex: SPD-Fraktion erfreut über jüngste Entwicklung aufgrund vorangegangener Initiative

Kürzlich wandte sich die SPD-Stadtratsfraktion mit einer Anfrage an den Oberbürgermeister und bat um Auskunft über den aktuellen Sachstand zur Sport- und Festhalle Heimbach-Weis sowie über die angegliederten Gebäudeteile, die durch die städtische Kita, die örtliche Feuerwehr und die staatlichen Studienseminare genutzt werden. Im Zuge des Hagel-Unwetters im vergangenen Jahr entstanden große Schäden, die den Zustand der gesamten Immobilie weiter verschlechterte und vor allem für die örtlichen Vereine und die Grundschulen, die ihren Sport in der Halle ausüben, die Nutzung bis heute unmöglich machte.

„Wir freuen uns, dass aufgrund der offiziellen Anfrage Schwung in die Angelegenheit kam und sich von der Stadtverwaltung um einen Informationsrundgang vor Ort mit Interessierten und den örtlichen Vereinen bemüht wurde“, so die Sozialdemokraten. Dabei habe man spüren können, dass Nachholbedarf in viele Richtungen bestehe, wie die örtlichen SPD-Ratsmitglieder Uwe Siebenmorgen und Janick Helmut Schmitz weiter ausführen: „Es war an der Zeit, dass die Betroffenen gemeinsam mit der Stadtverwaltung an Ort und Stelle in den Austausch kamen. Wie dem allgemeinen Stimmungsbild zu entnehmen war, hätte dies in Vergangenheit ausführlicher passieren müssen. Wir hoffen, dass die Verwaltung dies für den weiteren Verlauf intensiviert, damit nun auch mehr Planungssicherheit für die Beteiligten im weiteren Verlauf geschaffen werden kann“.

Die Genossinnen und Genossen bewerten es positiv, dass das Thema durch die SPD-Initiative nicht nur in der vergangenen Ratssitzung als Antwort auf die Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion von Oberbürgermeister Einig bearbeitet wurde, sondern sich die städtischen Fachgremien Haupt- und Schulträgerausschuss sowie mit einer Vorlage schließlich auch der Stadtrat ebenfalls erneut mit der Sachlage beschäftigten. Dies zeige, dass die Bedeutung um die Entwicklung des Rommersdorf-Komplexes im öffentlichen Interesse noch einmal oben verortet werden konnte.

„Auch, wenn noch zahlreiche Instandsetzungsarbeiten und Mühen an diesem Standort nötig sind, bis die Räumlichkeiten in bisheriger Weise wieder genutzt werden können, hoffen wir auf eine neue Dynamik, damit das gewünschte Ergebnis so zeitnah wie möglich geschaffen werden kann. Die Fragen um die Nutzung durch die Grundschulen, Vereine und die Feuerwehr sowie um die generelle Weiterentwicklung des Schulstandortes Heimbach-Weis werden wir Sozialdemokraten auch künftig ganz eng und konstruktiv begleiten“, wie der Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz abschließend für die Sozialdemokraten betonte.