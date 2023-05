Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Super Leistungen der Jugend des Badminton Club Altenkirchen!

Am Samstag, 06. Mai fuhr die U12 Mannschaft des Badminton Club Altenkirchen mit Trainer Harald Drumm nach Adenau zu ihren ersten Mannschaftsspielen dieses Jahr. Die Aufregung war groß, da es die allererste Saison für die jungen Nachwuchsspieler ist. Doch das Training bereitete alle sehr gut vor, was an den Ergebnissen erkennbar ist. Als erstes trat der BC Altenkirchen gegen TuWi Adenau an. Anfangs waren die jungen Spieler noch sehr nervös, weswegen einige Fehler folgten, doch spätestens nach den ersten beiden Spielen wurden sie sicherer und selbstbewusster. So schafften es Tom Pfeiffer, Leonard Enders, Christian Markus und Emil Enders ihren Gastgeber Adenau 0:6 zu besiegen. In der nächsten Begegnung gegen JSG Westerwald/Sieg II konnten beide Doppel und ein Einzel gewonnen werden, die restlichen Einzel gingen auf das Konto der gegnerischen Mannschaft und so endete das ebenbürtige Spiel mit einem Unentschieden von 3:3.

Die U15 Mannschaft hatte ebenfalls ihren Saisonauftakt und fuhr mit Trainerin Alina Klassen nach Mendig. Leider fehlte ein Teamkollege krankheitsbedingt, doch Noel Horvath, Rita Schipschi, Tom Hoffmann, Ben Schumacher und Konstantin Schiwietz konnten trotzdem einen guten Start mit einem 2:4 Sieg gegen SVE Mendig hinlegen. Gegen FSV Trier-Tarforst mussten sie leider eine Niederlage einstecken, trotz der schon fleißig gesammelten Turniererfahrungen war die Mannschaft einfach zu stark. Auch gegen JSG Westerwald/Sieg II war kein Sieg mehr zu holen, doch die Spiele gingen recht knapp aus. Tom Hoffmann konnte in seinem Einzel noch einen Punkt für die Altenkirchener Mannschaft holen und so endete die Begegnung mit 5:1.

Für den Saisonbeginn haben die Schüler- und Jugendmannschaft des BC Altenkirchen eine tolle Leistung erbracht. Die jungen SpielerInnen sind schon gespannt auf die anderen Mannschaften und freuen sich schon darauf ihre zukünftigen Trainingserfolge in der Rückrunde zum Besten zu geben. (Vereinsbericht) (aki) Fotos: BC AK

Foto: U12 Mannschaft v.l.: Christian Markus, Tom Pfeiffer, Emil Enders und Leonard Enders

Foto: U15 Mannschaft v.l.: Noel Horvath, Ben Schumacher, Tom Hoffmann, Konstantin Schiwietz und Rita Schipschi