PRACHT – „Der Birkenbach – Leben am und im Gewässer“

Fachkundliche Exkursion in der Birkenbach-Aue unterhalb des buddh. Klosters Hassel, am 22. Mai, ab 14.00 Uhr. Der Weg führt uns vom Kloster Hassel in die unterhalb des Klosters gelegene Birkenbach-Aue, durch die, eingebettet in der alten Kulturlandschaft, der Birkenbach mäandriert. Die Exkursion wird geleitet durch die Naturschutzmanagerin Linda Bödger sowie durch Jessica Gelhausen von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Altenkirchen. Kloster Hassel, 57589 Hassel/Pracht. Die Exkursion beginnt um 14.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Förderkreis Kloster in Selbstorganisation, unter der Schirmherrschaft des Dhamma-Seminar e.V. in ehrenamtlichem Engagement.