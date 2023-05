Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – DJK-Mädelspower in Trier – Zweite BVR C-Rangliste lässt beim Badmintonnachwuchsteam keine Langeweile aufkommen

Am letzten Aprilwochenende ging es für vier Jungs und ebenso viele Mädels auf die lange Fahrt nach Trier, um sich dort im Einzel und Doppel mit Kids aus dem ganzen Rheinland zu messen. Lenny und Jamie Maus, Ben Euteneuer und Lukas Rehorst trafen dabei in der AK U13 auf ein starkes und mit 15 Jungs gut besetztes Feld. Lenny verpasste als vierter knapp das Treppchen. Jamie und Ben platzierten sich im Mittelfeld und U 11er Lukas sammelte in seinem zweiten Ranglistenturnier überhaupt reichlich Erfahrung, ordentlich Punkte und blieb vor allem cool und zeigte einen Rieseneinsatz. Generell heißt es jetzt weiter an Schlagsicherheit, Physis und mentaler Stärke zu arbeiten, denn viele Spiele wurden nur knapp im dritten Satz verloren.

Im Doppel lief es dann besser. Lenny und Ben wurden zweite und konnten sich dabei für manche Niederlage im Einzel revanchieren. Lukas gewann an der Seite des Andernachers Lennart Hilt sogar eine Partie und konnte gut mithalten.

Die Gebhardshainer Mädels überzeugten in Trier auf ganzer Linie. In der AK U13 erkämpfte sich im Einzel Elayne Krenn den zweiten und Nele Corten den dritten Platz. Im Doppel gingen die beiden sogar als Tagessieger vom Court. Starke Leistung!

Das Trainerteam hatte die beiden U13er Leonie Euteneuer und Sofia Grigoli bewusst in der AK U17 gemeldet, da das Feld hier zahlenmäßig eher dünn besetzt war und die DJK in der U13 mit Nele und Elayne bereits gut vertreten war. Und die beiden Top-Nachwuchsspielerinnen enttäuschten nicht. Im Einzel siegte Leonie vor Sofia und im Doppel gewannen die beiden gemeinsam die Konkurrenz.

Ein dickes Dankeschön geht wieder an alle Fahrer, Aushilfscoach Jens, der die krankheitsbedingte Lücke im Trainerteam schloss und an Daniel vom LSP, der sich auch tatkräftig beim Coachen einbrachte. (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Gebhardshain