Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz vergibt Partnerlogo an Kooperationsunternehmen im dualen Studium

Ein duales Studium, das ein Studium mit einer Ausbildung oder intensiven Praxisphasen verbindet, wird vermehrt von Studieninteressierten angefragt und ist auch für Unternehmen und Institutionen auf der Suche nach qualifiziertem Personal zunehmend attraktiv. Mit dem neuen Siegel für Kooperationspartner in dualen Studiengängen greift die Hochschule Koblenz nun den Wunsch auf, die enge Verbindung zwischen Hochschule und Partnern in dualen Studiengängen auch nach außen deutlich zu zeigen.

Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer und regionale Entwicklung, freute sich, nun Nicola Farkas, Ausbildungsleiter der Stabilus GmbH, und Lars Flammersfeld, Bereichsleitung Ambulante Dienste West der Meilenstein GbR, stellvertretend für die rund 300 Partner in dualen Studiengängen, das Partnerlogo zu überreichen. Die Stabilus GmbH ist seit Jahren langjähriger Partner in dualen Studiengängen und bietet gemeinsam mit der Hochschule Koblenz regelmäßig Studienplätze in Maschinenbau dual, Elektrotechnik dual, Mechatronik dual und Software Engineering dual an. Die Kinder-, Jugend- & Familienhilfe Meilenstein GbR ist ebenfalls eng mit der Hochschule im Studiengang Bildung & Erziehung dual vernetzt und entwickelt derzeit zusammen mit dem Fachbereich Sozialwissenschaften den Studiengang Kinder- und Jugendhilfe dual.

„Das Partnerlogo zeigt nicht nur die enge Verbundenheit der Hochschule Koblenz mit den vielen Betrieben, Unternehmen und sozialen Einrichtungen in der Region. Es ist auch als Gütesiegel und Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler bei der Studien-, Ausbildungs- und Berufsorientierung gedacht“, erläutert Prof. Dr. Weckmüller. Mit dem Partnersiegel wird das Netzwerk zwischen der Bildungs- und Forschungseinrichtung und den vielen Partnern im Mittelstand und sozialen Trägern sichtbar. Schülerinnen und Schüler können sich nun leichter orientieren.

Bereits seit einigen Jahren können Studieninteressierte auf der Website https://www.hs-koblenz.de/duales-studium/partner zentral einen Überblick über die Kooperationspartner in dualen Studiengängen gewinnen. „Herr Farkas und Herr Flammersfeld sind auf uns zu gekommen und haben betont, dass sie gerne ihre Verbundenheit mit der Hochschule Koblenz zusätzlich durch ein Partnerlogo zum Ausdruck bringen möchten. Unser Grafiker hat daraufhin das Siegel entwickelt“, berichtet Dr. Isabelle Chwalka, Koordinatorin für duale Studiengänge. Im Anschluss erhalten alle Partner in dualen Studiengängen das Siegel digital zur Verfügung gestellt. Die Kooperationspartner können das Siegel auf ihren Webseiten und Informationsbroschüren zu dualen Studiengängen verwenden.

Die Hochschule Koblenz bietet aktuell 13 duale Studiengänge an, in denen zurzeit knapp zehn Prozent aller Bachelorstudierenden bei über 300 Kooperationsunternehmen und -partnern praxisnah ausgebildet werden. Das duale Studienangebot an den sechs Fachbereichen an den Standorten Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen bietet die Möglichkeit eines sehr praxisbezogenen Studiums in den Bereichen Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik, Mechatronik und Maschinenbau über Business Administration und Bildung und Erziehung bis hin zu Forschungs- und Innovationsmanagement, Gesundheits- und Sozialmanagement, Software Engineering und Werkstofftechnik Glas & Keramik. Diese Studiengänge sind entweder durch den Erwerb von zwei Abschlüssen – eines Berufsabschlusses und eines Hochschulabschlusses – gekennzeichnet (ausbildungsintegriert) oder durch sehr intensive Praxisphasen (praxisintegriert). Ab 2024 kommen noch die dualen Studiengänge Wirtschaftsmathematik, Sportmanagement, Künstliche Intelligenz und Kinder- und Jugendhilfe dazu.

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Vizepräsident für Transfer und regionale Entwicklung, Lars Flammersfeld, Bereichsleitung Ambulante Dienste West der Meilenstein GbR, Nicola Farkas, Ausbildungsleiter der Stabilus GmbH, und Dr. Isabelle Chwalka, Koordinatorin für duale Studiengänge. (Foto: Hochschule Koblenz/Lisek)