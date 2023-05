Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

ELKENROTH – VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain führt Seminar für Tiefbauunfälle durch

Das sich Feuerwehrangehörige ständig weiterbilden und dafür auf Seminare in umfangreichen Themenfeldern zurückgreifen können, ist nicht als außergewöhnlich zu bezeichnen. Das Ausbildungsthema am Wochenende kann man jedoch im hiesigen Bereich schon als Besonderheit herausstellen, denn hierbei handelte es sich um den Umgang mit Tiefbauunfällen. Solche Szenarien stehen zum Glück eher selten auf der Einsatzagenda der Feuerwehreinheiten der Region.

Dennoch war sich die Wehrleitung der Verbandsgemeindefeuerwehr einig, dass man sich auch für solche Einsatzlagen besser vorbereiten wollte. „‚Ist bislang noch nicht vorgekommen‘, ist kein Indikator dafür, dass es auch nie passieren wird“ so Wehrleiter Markus Beichler. So begab man sich auf die Suche nach einem Seminaranbieter für Tiefbauunfälle und komplizierte Rettungsmaßnahmen aus Grubenbereichen.

In der Firma Heavy Rescue-Germany fand man den richtigen Partner und konnte somit zwei Seminartage für insgesamt 40 Einsatzkräfte der VG-Feuerwehr anbieten. Hierfür fand der theoretische Teil vormittags am Feuerwehrgerätehaus in Elkenroth statt, ehe man anschließend für die praktischen Übungen zur Firma Moritz Tiefbau nach Neunkhausen verlegte. Deren Chef Sebastian Moritz zeigte sich von Beginn der Planungen an sehr begeistert, dass sich die Feuerwehr auch auf dieses Themenfeld wagte und stellte entsprechend gerne sein Gelände inklusive eigens ausgehobener Baugrube zur Verfügung.

Um bei Tiefbauunfällen Personen sicher retten oder bergen zu können, benötigt es einen fachgerechten Verbau, der gegen Einsturz und Verschüttung der Grube schützt. Hierfür wurde im Vorfeld durch einige Angehörige der Feuerwehren umfangreiches Schalmaterial zugeschnitten und konfiguriert. Diese Materialien werden künftig bei einer Einheit in der Verbandsgemeinde vorgehalten und können somit kurzfristig in den Einsatz gebracht werden.

Wehrleiter Markus Beichler und sein Stellvertreter Boris Bläser zeigten sich mit dem Ausbildungsverlauf vollauf zufrieden und waren sehr erfreut über die äußerst positive Resonanz aus den Reihen der Teilnehmer. Ein besonderer Dank gilt dem Löschzug Elkenroth für die Verpflegung und der Firma Moritz für ihre außergewöhnliche Hilfestellung an beiden Seminartagen. (mab) Fotos: FFW VG Betzdorf-Daaden