Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Tag der offenen Tür der Hochschule Koblenz begeistert rund 1.500 Besucherinnen und Besucher

Spannende Workshops und Vorträge in den Laboren und Vorlesungssälen, interessante Talks auf der Bühne und rockige Töne der Band Cockpit Club zum Abschluss konnten rund 1.500 Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür der Hochschule Koblenz begeistern. Unter dem Motto „So geht Zukunft“ präsentierte die Hochschule zum ersten Mal einen ganzen Tag lang Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen für Groß und Klein mit einem bunten Rahmenprogramm auf dem Campus auf der Karthause. Neben Studieninteressierten und Schulen nutzten auch Nachbarinnen und Nachbarn, die Familien und Freunde der Hochschulangehörigen und weitere Interessierte die Gelegenheit, die Hochschule zu entdecken.

Am Vormittag bevölkerten etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler aus der Region im Rahmen des Hochschulinformationstages den RheinMoselCampus und nahmen an zahlreichen Vorträgen und Schnuppervorlesungen der sechs Fachbereiche teil, besuchten Info- und Technikstände in verschiedenen Themenwelten und folgten interessiert den Studi-Talks auf der Bühne. In der „Welt der Forschung“ stellten Doktorandinnen und Doktoranden der Hochschule Koblenz ihre Promotionsprojekte vor. Beliebt waren vor allem die Workshops, in der die Interessierten selbst Hand anlegen und unter anderem einen Roboter programmieren, löten, einen Elektromotor bauen, Wasser untersuchen oder an Experimenten mit Hochspannung teilnehmen konnten. Wer eine kurze Pause brauchte, ruhte sich auf der eigens für den Tag von IKEA eingerichteten Lounge im Eingangsbereich aus.

Im Außenbereich rund um die Hochschule kam der Spaß für die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher nicht zu kurz: Hier lockten unter anderem Hüpfburg, Kinderschminken, Megakicker, Reaction-Wall, die Vorführung des Löschigels von Gründer Jan Heinemann und viele Stände mit Info- oder Mitmachangeboten. Bei dem spannenden Bühnenprogramm, das Sebastian Messerschmidt moderierte, kamen unter anderem Themen wie Klimaschutz und der Wiederaufbau des Ahrtals zur Sprache. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sprach Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl Stoffel auf dem gelben Sofa auch über den Hochschulstandort Koblenz und die Zusammenarbeit von Stadt und Hochschule: „Die Hochschule Koblenz mit ihrem attraktiven Bildungsangebot trägt gerne dazu bei, junge Leute in die Region zu ziehen“, betonte er.

Internationale Studierende begeisterten mit Gesangs- und Tanzeinlagen aus ihrer Heimat. Den Abschluss der Veranstaltung am späten Nachmittag bildete der umjubelte Auftritt der aus ehemaligen Studenten der Hochschule bestehenden Band Cockpit Club. Fotos: Hochschule Koblenz/Frey

Foto: Die humanoiden Roboter entspannten beim Tai Chi