DAADEN – Girls Day ist Demokratiestärkung

Zum diesjährigen GirlsDay, an dem sich seit Jahren auch die SPD-Landtagsfraktion beteiligt, hatte die heimische Abgeordnete, Sabine Bätzing-Lichtenthäler die 12jährige Ayler aus Daaden eingeladen. Gemeinsam mit 25 anderen Mädchen konnte die 12jährige Schülerin gute und interessante Einblicke in die Arbeit der SPD-Fraktion gewinnen und auch andere politisch interessierte Mädchen aus ganz Rheinland-Pfalz kennenlernen. Die Landtagsfraktion hatte ein abwechslungsreiches Programm organisiert und die Mädchen konnten hautnah Politikerinnen und Politiker bei ihrer Arbeit kennenlernen. So wurden sie von der Fraktionsvorsitzenden Bätzing-Lichtenthäler und der gleichstellungspolitischen Sprecherin, Susanne Müller, persönlich begrüßt und eingeladen zu unterschiedlichen Themen mitzudiskutieren. Großen Anteil nahm das Wahlrecht ab 16 in der Diskussion ein, welches in einem Rollenspiel aufgearbeitet wurde. Dies bot den Mädchen die Möglichkeit sich mit den Argumenten der verschiedenen Fraktionen auseinanderzusetzen und deren Sichtweisen zu verstehen.

Zum Abschluss durften die Mädchen noch den Landtag, das Herzstück der Demokratie, besichtigen und Plenarluft schnuppern. „Der GirlsDay 2023 bei der SPD-Landtagsfraktion in Mainz war sehr interessant. Toll war, dass man kein Vorwissen brauchte, sondern sich einfach rundum informieren konnte,“ freut sich Ayler nach einem langen Tag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. „Ich kann nur jedem empfehlen an dem GirlsDay teilzunehmen, solche Einblicke hinter die Kulissen bekommt man nur selten“, empfiehlt die Daadener Schülerin eine Teilnahme.

„Wenn die Mädels abends voller Eindrücke und mit leuchtenden Augen nach dem Girls Day nach Hause fahren, dann haben wir vieles richtig gemacht. Vor allem haben wir sie für Politik interessiert. Das ist Demokratiestärkung im besten Sinne,“ so die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die sich auch in 2024 wieder am Girls Day beteiligen wird.