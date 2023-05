Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Rentnerin rutscht vom Bremspedal ab

Samstagmittag, 06. Mai 2023, gegen 13:15 Uhr, beabsichtigte eine 83-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den Globus-Parkplatz in Koblenz Bubenheim zu verlassen. Da sie verkehrsbedingt anhalten musste, verlangsamte sie ihr Fahrzeug, rutschte mit dem rechten Fuß vom Bremspedal ab und drückte stark auf das Gaspedal, woraufhin der Pkw wieder beschleunigt wurde. In der Folge kollidierte der mit einem am Straßenrand geparkten Anhänger. Durch das Abweisen wurde ihr Auto gedreht und touchierte auf dem Gehweg eine Straßenlaterne, durchfuhr einen Grünstreifen und stieß mit einem Bauzaun zusammen. Beim erneuten Befahren des Parkplatzes lenkte sie wieder in Richtung Ausfahrt ein und touchierte zudem einen entgegenkommenden Pkw, bevor sie endgültig zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde der Airbag ausgelöst und die Fahrerin leicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Allgemeine Anmerkung der Polizei: Gerade für ältere Personen ist der eigene Wagen wichtig für ihre Mobilität. Ein Verfallsdatum für den Führerschein gibt es nicht. Es ist individuell verschieden bis zu welchem Alter das Führen eines Fahrzeuges ohne Leistungseinbußen möglich ist. Für eine sichere Mobilität im Alter empfiehlt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat regelmäßig einen Seh- und Hörtest sowie Gesundheitscheck durchführen zu lassen und die eigene Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit zu prüfen. Quelle: Polizei