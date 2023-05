Veröffentlicht am 9. Mai 2023 von wwa

ERPEL – Pkw landet an Grundstücksmauer in Erpel

Freitagmorgen, 05. Mai 2023, setzte sich ein geparkter Pkw in der Burgunderstraße selbstständig in Bewegung und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Offensichtlich war das Fahrzeug zuvor von dem 37-jährigen Fahrzeugnutzer nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert worden. An dem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei