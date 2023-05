Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Ernennung der Konrektorin an der Grundschule Weyerbusch

Mit Wirkung zum 6. Mai 2023 wurde Nadine Leiendecker zur Konrektorin der Bürgermeister-Raiffeisen-Schule in Weyerbusch ernannt. Nach erfolgreich bestandener Prüfung und einjähriger Bewährung als kommissarische Konrektorin arbeitet sie an der Seite der Rektorin Anke Gille und macht somit die Schulleitung wieder komplett. Die Pädagogin wirkt bereits seit 2009 als Lehrerin an der Grundschule Weyerbusch und sieht in dem Aufgabenfeld der Schulleitung eine neue Herausforderung, um ihr Engagement zum Wohl aller Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Weyerbusch einzubringen. Das Kollegium und die Rektorin beglückwünschen Nadine Leiendecker sehr zu diesem erfolgreichen Schritt und freuen sich auf die weitere, bereichernde Zusammenarbeit.