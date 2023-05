Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einführung von Martin Göbler als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen

Am Sonntag, 14. Mai 2023, führt Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide um 14:30 Uhr Martin Göbler in einem Festgottesdienst in der Christuskirche am Schlossplatz offiziell in sein Amt als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen ein.

Göbler, der bereits seit Februar im Dienst der Gemeinde ist, ist kein Unbekannter in der Region: Er wurde 1971 in Altenkirchen geboren und wuchs in Almersbach auf. Nach dem Studium der Theologie in Wuppertal und Bochum unterrichtete Göbler am altsprachlichen Gymnasium in Elberfeld, verantwortete die Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen Kirchenkreises Wuppertal mit und leistete gut zwei Jahrzehnte Predigtdienst in der Kirchengemeinde Barmen-Gemarke. 2020 zog es ihn aus familiären Gründen wieder zurück in den Westerwald: Drei Jahre wirkte er als Schulpfarrer an der Berufsbildenden Schule Wissen. Am 31. Juli 2022 wurde er von Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen einstimmig als Nachfolger von Pfarrer Albert Werner Zeidler gewählt. Gemeinsam mit seiner Pfarrkollegin Gudrun Weber-Gerhards will Göbler die gelingende Arbeit in der Gemeinde noch mehr nach außen tragen: „Wir tun als Kirche so viel, aber wir lassen unser Licht gar nicht richtig leuchten. Das können wir ändern!“, so der 52-Jährige mit Blick auf den vor ihm liegenden Dienst. Foto: Martin Göbler