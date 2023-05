Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Dierdorf

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin in der Neuwieder Straße in Dierdorf einen verkehrsbehindernd abgestellten PKW, der mit mehreren Personen besetzt war. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige PKW Fahrer im Bereich der Neuwieder Straße zwei Verkehrsunfälle, jeweils alleinbeteiligt, verursachte und sich unerlaubt von den Unfallstellen entfernte. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Ihm wurden daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei