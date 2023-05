Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Körperverletzungsdelikt in Bad Marienberg

Samstagnachmittag, 06. Mai 2023, in der Zeit zwischen 15:00 und 15:30 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei jungen Männern in der Bismarckstraße, Einmündung zur Robertstraße in Bad Marienberg. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662 95580 zu melden. Quelle: Polizei