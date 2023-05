Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

REGION – Unfälle durch Starkregen und Aquaplaning in den Bereichen Krunkel – Girod – Bendorf

Am Sonntagabend, 07. Mai 2023, ereigneten sich in der Zeit zwischen 19.00 und 22.00 Uhr insgesamt vier Verkehrsunfälle auf der BAB 3 und BAB 48. Ursächlich war in allen Fällen die nicht angepasste Geschwindigkeit der Fahrzeugführer bei Starkregen und Aquaplaning.

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 19.00 Uhr auf der BAB 48, zwischen Bendorf und Höhr-Grenzhausen, in Fahrtrichtung AD Dernbach. Ein 29-jährige Fahrer eines BMW kam ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und abschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Nicht anderes erging es gegen 20.00 Uhr dem 53-jährigen Fahrer eines Land Rover auf der BAB 3, zwischen der Anschlussstelle (AS) Neuwied/Altenkirchen und dem Rastplatz Epgert, Fahrtrichtung Köln. Auch er geriet ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam schließlich, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, auf dem Standstreifen zu Stehen. Es entstand Sachaschaden in Höhe von circa 22.000 Euro.

An nahezu gleicher Stelle kam es gegen 21.17 Uhr erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jährige Fahrer eines Chevrolet verlor infolge Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünsteifen, bevor er schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Es entstand ein Schaden von circa 11.000 Euro.

Gegen 22.00 Uhr mussten die Polizeibeamten nochmals ausrücken, um einen Verkehrsunfall auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, kurz hinter dem Parkplatz Nentershausen, Gem. Girod, aufzunehmen. Zur Unfallzeit befuhr der 27-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes den mittleren der drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Köln. Auch er kam, infolge Aquaplanings, bei Starkregen in Schleudern, kollidierte mit dem VW eines 40-jährigen, bevor er schließlich, nach Kontakt mit der Mittelschutzplanke, noch auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Quelle: Polizei