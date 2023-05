Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

BENDORF – Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen mit zahlreichen Verstößen im Bereich der Polizei Bendorf

Am Freitag, 05. Mai 2023, wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bendorf mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. So wurde zunächst zwischen 12:30 und 13:30 Uhr eine stationäre Kontrollstelle an der B 42 in Vallendar, Höhe Feuerwehr, eingerichtet. Im Rahmen dieser Kontrollstelle wurden drei Handy- und zwei Gurtverstöße geahndet. Zudem musste bei der Kontrolle eines Sattelzugs festgestellt werden, dass am Auflieger die Hauptuntersuchung und die Sicherheitsprüfung abgelaufen waren. Weiterhin konnte bei der Kontrolle festgestellt werden, dass der 45-jährige Lkw-Fahrer schon mehrere Tage ohne Fahrerkarte unterwegs war. Auf Grund der getroffenen Feststellungen müssen sowohl Fahrer als auch Halter des Sattelzugs mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Ebenfalls musste im Rahmen der Kontrollstelle die Weiterfahrt eines Pkws untersagt werden, da an diesem mehrere, technische Veränderungen vorgenommen wurden, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis bedeuteten. Diese Veränderungen waren so erheblich, dass die Verkehrssicherheit stark beeinträchtigt war und ein sicheres Weiterfahren nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Pkw wurde auf Veranlassung des 28-jährigen Pkw-Fahrers von der Kontrollörtlichkeit abgeschleppt. Die entsprechenden Bußgeldverfahren wurden eingeleitet.

Auf Grund der zahlreichen Verstöße wird die Polizeiinspektion Bendorf in den nächsten Tagen und Wochen ihre Kontrolltätigkeiten weiter aufrechterhalten und nochmals intensivieren. Quelle: Polizei