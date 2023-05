Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

URBAR – Geschwindigkeitskontrolle auf der B 42 in Urbar

Am Freitag, 05. Mai 2023, in der Zeit zwischen 16:00 und 20:00 Uhr führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 42 in Urbar in Fahrtrichtung Neuwied durch. Während der Radarmessung durchfuhren 1.859 Fahrzeuge die Messstelle, die innerhalb geschlossener Ortschaften bei 50 km/h lag. Hier wurden 433 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Tagesschnellste war mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro und zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister. Quelle: Polizei