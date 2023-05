Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

BENDORF – 25-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bendorf kontrolliert

Beamte der Polizeiinspektion Bendorf kontrollierten am Freitagabend, 05. Mai 2023, um 19:50 Uhr einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Engerser Landstraße am Ortsausgang von Bendorf in Fahrtrichtung Neuwied. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 25-Jährigen drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Verdachtsmomente, so dass dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und dessen E-Scooter präventiv sichergestellt wurde. Zudem konnten im Rahmen der Verkehrskontrolle bei dem 25-Jährigen geringe Mengen an Betäubungsmitteln in Form von Amphetamin, Haschisch und Cannabis gefunden und sichergestellt werden. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei