KRUNKEL – Verkehrsunfälle mit mehreren verletzten Personen auf der Autobahn BAB 3, Krunkel in Richtung Köln, KM 56,150

Sonntagnachmittag, 07. Mai 2023, um 16:27 Uhr, ereignete sich zunächst ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der 50-jährige Unfallverursacher aus Bayern war im plötzlich einsetzenden Starkregen auf das Heck des vor ihm abbremsenden Fahrzeugs aufgefahren. Der Verursacher blieb dabei unverletzt, die beiden Insassen des vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus wurde nicht erforderlich.

Auf Grund des einsetzenden Regens sowie des Unfallherganges, kam es in der Folge zu Stau, so dass sich in unmittelbarer Folge ein weiterer Verkehrsunfall mit vergleichbarem Hergang ereignete. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin aus Nordrhein-Westfalen erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Heck des vor ihr bremsenden Pkw auf. Die Verursacherin wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des vorausfahrenden, abbremsenden Pkw wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn in Richtung Köln war für die Dauer der Unfallaufnahme, circa eineinhalb Stunden, gesperrt, zeitweise entstand ein Stau von circa 12 Kilometern Länge. Insgesamt entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei