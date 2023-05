Veröffentlicht am 8. Mai 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Sachbeschädigung an einem Pkw in Weyerbusch

Freitagnachmittag, 05. Mai 2023, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, in der Kölner Straße, eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 23-jähriger Mann trat den Außenspiegel eines, auf einem Parkplatz abgestellten Pkw ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei